ACCORDO SU GAZA, CECCHETTI (LEGA): CON TRUMP VERE SPERANZE DI PACE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre – “L’annuncio del Presidente Trump sull’accordo raggiunto tra Israele e Hamas rappresenta una svolta storica e una autentica speranza di pace”.

“Con l’Amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno riaffermato centralità e autorevolezza e hanno segnato un colpo storico sulla pace mediorientale, nel solco degli Accordi di Abramo. Dopo i fallimenti dei democratici, di Biden e Harris, Trump ha imposto ad Hamas la liberazione degli ostaggi e il disarmo. Condizione fondamentale per avviare il processo di pacificazione”

“Vedremo ora se le piazze si riempiranno di riconoscenza verso Trump o se l’odio dei proPal continuerà con violenza come in queste settimane. Oggi è il giorno in cui le maschere dei finti pacifisti cadranno”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Redazione