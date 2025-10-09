ACCORDO SU GAZA, CECCHETTI (LEGA): CON TRUMP VERE SPERANZE DI PACE

Di
Redazione
-
0
49

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre – “L’annuncio del Presidente Trump sull’accordo raggiunto tra Israele e Hamas rappresenta una svolta storica e una autentica speranza di pace”.

“Con l’Amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno riaffermato centralità e autorevolezza e hanno segnato un colpo storico sulla pace mediorientale, nel solco degli Accordi di Abramo. Dopo i fallimenti dei democratici, di Biden e Harris, Trump ha imposto ad Hamas la liberazione degli ostaggi e il disarmo. Condizione fondamentale per avviare il processo di pacificazione”

“Vedremo ora se le piazze si riempiranno di riconoscenza verso Trump o se l’odio dei proPal continuerà con violenza come in queste settimane. Oggi è il giorno in cui le maschere dei finti pacifisti cadranno”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui