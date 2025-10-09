CALCINATE (BG) , INAUGURATO L’OSPEDALE DI COMUNITÀ. ASSESSORE BERTOLASO: FILTRO TRA MEDICINA TERRITORIALE E ALTA INTENSITÀ

(mi-lorenteggio.com) Calcinate/BG, 09 ottobre 2025 – Venti posti letto accreditati (15 già operativi), con un’équipe composta da 8 infermieri, 6 OSS e 2 medici. Questi i numeri dell’ospedale di Comunità di Calcinate (BG) aperto lo scorso 1 luglio, inaugurato dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Ad oggi sono già stati accolti 48 pazienti, prevalentemente over 80, per patologie come fratture, polmoniti, scompensi cardiaci e complicanze metaboliche. E’ stato realizzato all’interno del Presidio territoriale ‘Francesco Maria Passi’ e integrato con la Casa della Comunità, situata al piano terreno.

La struttura, finanziata con risorse PNRR per un investimento pari a 2,1 milioni di euro, rappresenta un presidio sanitario di prossimità pensato per garantire cure personalizzate e assistenza intermedia tra il domicilio e l’ospedale, in stretta connessione con servizi specialistici, residenze sanitarie e hospice.

“La realizzazione dell’ospedale di Comunità di Calcinate – ha detto Bertolaso – rappresenta un tassello importante nel completamento del sistema sanitario lombardo. Si inserisce in una rete organizzata che parte dai medici di base e dalle Case di Comunità, prosegue con gli Ospedali di Comunità e arriva fino alle strutture ospedaliere di riferimento. L’Ospedale di Comunità svolge una funzione di filtro tra la medicina territoriale e quella di alta intensità, offrendo assistenza e cure a pazienti che non necessitano di ricoveri prolungati o terapie complesse. È un modello integrato che unisce sanità e sociale, rafforzando la presa in carico del cittadino in ogni fase del percorso di cura”.

