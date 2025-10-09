Caporalato: denunce e sanzioni in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 9 ottobre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Brescia e quelli del NIL hanno svolto nella giornata di ieri un servizio straordinario per il contrasto al caporalato e il lavoro nero nei confronti di alcuni distributori di carburanti e autolavaggi della città. Nel corso del servizio sono stati ispezionate 4 imprese, deferendo in stato di libertà i 4 rispettivi responsabili legali di nazionalità Italiana, Indiana e romena, per violazioni al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, due delle attività imprenditoriali sono state sospese per aver impiegato in un caso dei lavoratori senza aver regolarizzato la loro posizione contrattuale e in un altro caso per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. Nel complesso sono state elevate ammende e sanzioni per circa 70.000€