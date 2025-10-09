CINISELLO. POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA MOSTRA FILATELICA EXPO 2025 CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – Poste Italiane parteciperà alla mostra filatelica EXPO 2025 curata dal Circolo Filatelico Cinisellese presso la Villa Casati Stampa in piazza Soncino a Cinisello Balsamo, con uno speciale annullo postale realizzato per l’occasione. Poste Italiane sarà presente con una postazione speciale presso la quale sarà possibile richiedere l’annullo nella giornata di sabato 11 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
L’annullo, realizzato nel formato ovale orizzontale, riproduce una grafica realizzata dall’associazione. La mostra, di carattere filatelico, vedrà esposte collezioni filateliche internazionali.
Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 11 ottobre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Monza, in corso Milano 56, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.