Columbus Day. Trump proclama il 13 ottobre 2025 “Giorno di Colombo”: ecco le motivazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato:



Oggi la nostra Nazione onora il leggendario Cristoforo Colombo, l’eroe americano per eccellenza, un gigante della civiltà occidentale e uno degli uomini più coraggiosi e visionari che abbiano mai calpestato la faccia della Terra. In questo Columbus Day, onoriamo la sua vita con riverenza e gratitudine e ci impegniamo a rivendicare la sua straordinaria eredità di fede, coraggio, perseveranza e virtù dagli incendiari di sinistra che hanno cercato di distruggere il suo nome e disonorare la sua memoria.

Nato a Genova, in Italia, nel 1451, Colombo si distinse rapidamente come un titano dell'Era delle Esplorazioni. Il 3 agosto 1492, dopo anni di intensi studi, preparazione e petizioni, Cristoforo Colombo ottenne i fondi dalla Corona spagnola per intraprendere un'audace spedizione che molti ritenevano impossibile. Incaricato da Ferdinando e Isabella di Spagna, Colombo e il suo equipaggio si imbarcarono su tre piccole navi – la Niña, la Pinta e la Santa Maria – per salpare per un pericoloso viaggio attraverso l'Atlantico. Era guidato da una nobile missione: scoprire una nuova rotta commerciale verso l'Asia, portare gloria alla Spagna e diffondere il Vangelo di Gesù Cristo in terre lontane.



Poco più di due mesi dopo, il 12 ottobre 1492, Colombo sbarcò nelle odierne Bahamas. Al suo arrivo, piantò una maestosa croce in un possente atto di devozione, dedicando la terra a Dio e dando avvio all'orgoglioso diritto di nascita alla fede dell'America. Sebbene inizialmente credesse di essere arrivato in Asia, la sua scoperta aprì all'Europa le vaste frontiere e gli indicibili splendori del Nuovo Mondo. In seguito si avventurò a Cuba e in altre isole dei Caraibi, esplorandone le coste e interagendo con la loro gente.

Guidato da una preghiera incrollabile e da una forza d'animo e una determinazione incrollabili, il viaggio di Colombo portò migliaia di anni di saggezza, filosofia, ragione e cultura attraverso l'Atlantico, fino alle Americhe, aprendo la strada al trionfo definitivo della civiltà occidentale meno di tre secoli dopo, il 4 luglio 1776.



In modo scandaloso, negli ultimi anni, Cristoforo Colombo è stato il bersaglio principale di una campagna feroce e spietata volta a cancellare la nostra storia, calunniare i nostri eroi e attaccare il nostro patrimonio. Davanti ai nostri occhi, radicali di sinistra hanno abbattuto le sue statue, vandalizzato i suoi monumenti, macchiato la sua reputazione e cercato di esiliarlo dai nostri spazi pubblici. Sotto la mia guida, quei giorni sono finalmente finiti e la nostra Nazione ora si atterrà a una semplice verità: Cristoforo Colombo è stato un vero eroe americano e ogni cittadino è eternamente debitore della sua instancabile determinazione.



Mentre celebriamo la sua eredità, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito in modo incessante alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l'Italia condividono un legame speciale, radicato nei valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà. La mia Amministrazione non vede l'ora di rafforzare la nostra lunga e storica amicizia negli anni a venire.

In questo Columbus Day, a più di 500 anni dall'arrivo di Colombo nel Nuovo Mondo, seguiamo il suo esempio, ci facciamo portavoce della sua determinazione e gli esprimiamo la nostra gratitudine per la sua vita di valore e grinta. Soprattutto, ci impegniamo a ricostruire una Nazione che ancora una volta osa domare l'ignoto, onora la nostra ricca eredità culturale e offre la giusta lode al nostro Creatore.



In commemorazione dello storico viaggio di Cristoforo Colombo, il Congresso, con risoluzione congiunta del 30 aprile 1934, modificata nel 1968 (36 U.S.C. 107), ha chiesto al Presidente di proclamare il secondo lunedì di ottobre di ogni anno "Columbus Day".

ORA, PERTANTO, IO, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, proclamo il 13 ottobre 2025 "Giorno di Colombo". Invito il popolo degli Stati Uniti a celebrare questa giornata con cerimonie e attività appropriate. Ordino inoltre che la bandiera degli Stati Uniti venga esposta su tutti gli edifici pubblici nel giorno stabilito in onore del grande Cristoforo Colombo e di tutti coloro che hanno contribuito a costruire la nostra Nazione.



IN FEDELTÀ DI CIÒ, ho apposto la mia firma in questo giorno 9 ottobre, nell'anno del Signore 2025, e nell'anno dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America 2050.



DONALD J. TRUMP

