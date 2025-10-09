GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, giovedì 9 ottobre.
PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE FERMI A PREMIAZIONE BANDO ‘FROM BED TO BENCH’ SU MEDICINA DI PRECISIONE
L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, all’evento di premiazione del bando ‘From bed to bench: the way to innovation’ dedicato ai progetti più innovativi nel settore della ricerca biomedica, con particolare riferimento alla medicina di precisione.
– ore 9.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N4, Sala Biagi, primo piano.
——-
MILANO, ASSESSORE BEDUSCHI A 11ª CONFERENZA SU STRUMENTI FINANZIARI DEL FEASR
L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, su delega del presidente Attilio Fontana, partecipa, a Milano, all’11ª conferenza annuale dell’Unione europea di fi-compass sugli strumenti finanziari del FEASR.
– ore 9.40, Hotel Principe di Savoia (piazza della Repubblica, 17 – Milano).
———
TTG RIMINI, ASSESSORE MAZZALI A PADIGLIONE LOMBARDIA
L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, è presente alla seconda giornata dell’edizione 2025 del ‘TTG Travel Experience’ di Rimini, fiera internazionale B2B del turismo, in programma dal 8 al 10 al quartiere fieristico.
-ore 10, Padiglione Lombardia (Hall A7-C7, stand 201-307), Fiera di Rimini (via Emilia, 155 – Rimini).
———
MARIANO COMENESE/CO, ASSESSORE BERTOLASO A INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO DELL’HOSPICE ‘FELICE VILLA’
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, partecipa all’inaugurazione del centro diurno ‘Come Casa’ dell’Hospice ‘Felice Villa’ di Mariano Comense.
– ore 10.30, centro diurno ‘Come Casa’ (Via Isonzo 42/B – Mariano Comense/Como).
———
BRESCIA, ASSESSORE SERTORI A CONVEGNO COLDIRETTI SU MONTAGNA E AREE INTERNE
L’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, partecipa, a Caino (Brescia), nell’ambito della Festa dell’agricoltura di montagna, al convegno della Coldiretti provinciale sul tema ‘La montagna che vogliamo: l’impegno di Coldiretti per le aree interne’.
– ore 10.30, sala della comunità ‘don Pino Puglisi’ (via Folletto, 2 – Caino/BS).
——–
MILANO, ASSESSORE LUCCHINI A CONFERENZA STAMPA ‘GIORNATE DELLA VISTA 2025’
L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle ‘Giornate della vista 2025’ organizzate da Fondazione OneSight EssilorLuxottica.
– ore 11, Opera Diocesana Istituto San Vincenzo (via Copernico, 7 – Milano).
————–
LECCO, ASSESSORE GUIDESI PREMIA LE NUOVE ATTIVITÀ STORICHE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE
Tappa a Lecco per il tour dedicato alla premiazione delle attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2025, l’iniziativa voluta e organizzata dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio.
Insieme all’assessore Guidesi, partecipa alla consegna del riconoscimento anche il sottosegretario alla presidenza con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza.
– ore 12, Camera di Commercio (via Tonale, 28 – Lecco).
————-
COMO, ASSESSORE BERTOLASO A PRESENTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALL’HOSPICE ‘SAN MARTINO’
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, partecipa alla presentazione della donazione dell’impianto fotovoltaico all’Hospice San Martino.
– ore 12.30, Hospice San Martino, (via Castelnuovo, 1 – Como).
——-
SONDRIO, ASSESSORE LUCENTE A CONFERENZA TRASPORTO PUBBLICO OLIMPIADI 2026
L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, conclude i lavori a Sondrio del Tavolo tecnico su ‘Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: piano di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico’. Sono previsti anche i saluti istituzionali di Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord; Fulvio Caradonna, consigliere delegato FNM Group; Michele Rabino, responsabile sviluppo infrastruttura area nord-ovest di RFI.
– ore 13.30, Ufficio Territoriale Regionale Montagna (via del Gesù, 17 – Sondrio), Auditorium, piano interrato.
——-
CALCINATE/BG, ASSESSORE BERTOLASO A INAUGURAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, partecipa all’ inaugurazione dell’Ospedale di Comunità di Calcinate.
– ore 15, Ospedale di Comunità (piazza Ospedale, 3 – Calcinate/Bergamo)
Redazione