Hamas afferma che gli Stati Uniti hanno dato garanzie che la guerra di Gaza “è finita completamente”; Trump si recherà in Medio Oriente domenica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 -



Khalil al-Hayya, capo del team negoziale di Hamas, ha affermato che il gruppo ha ricevuto garanzie dagli Stati Uniti e dai mediatori che un accordo sulla prima fase di un cessate il fuoco significherebbe la fine completa della guerra a Gaza. Ha affermato che la parte iniziale dell'accordo prevede lo scambio di prigionieri e il ritiro di Israele da alcune zone di Gaza.

Persistono dubbi sull'accordo, che è in attesa del voto del governo israeliano. Anche i dettagli su come si inserirà in un piano più ampio per raggiungere una pace duratura rimangono poco chiari. Una fonte di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che un punto critico è quali prigionieri palestinesi saranno rilasciati nella fase iniziale.

Trump si recherà in Medio Oriente domenica

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la data del suo viaggio.



Ha dichiarato che si recherà in Egitto per una "firma ufficiale" di parte dell'accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele.



Ha anche affermato di essere stato invitato a parlare alla Knesset israeliana e che avrebbe accettato.



Redazione