Il Presidente Mattarella alla riunione del Gruppo Arraiolos a Tallinn

(mi-lorenteggio.com) Tallinn, 9 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà il 10 ottobre a Tallinn al XX incontro dei Capi di Stato del gruppo Arraiolos, ospitato dal Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis.
Oltre ai Presidenti Mattarella e Karis, parteciperanno al vertice i Capi di Stato: Alexander Van der Bellen (Austria), Rumen Radev (Bulgaria), Frank-Walter Steinmeier (Germania), Constantine Tassoulas (Grecia), Edgars Rinkēvičs (Lettonia), Karol Nawrocki (Polonia), Marcelo Rebelo de Sousa (Portogallo), Peter Pellegrini (Slovacchia) e Nataša Pirc Musar (Slovenia).
Il vertice informale del Gruppo Arraiolos, anche detto “Uniti per l’Europa”, riunisce ogni anno i Capi di Stato senza funzioni esecutive dell’Unione Europea.
Avviato dal Presidente portoghese Jorge Sampaio nel 2003, prende il nome dalla città portoghese in cui si è tenuto il primo incontro.
Redazione