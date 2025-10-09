Intelligenza artificiale e reputazione: una sfida etica per il bene comune

Riflessioni sulla credibilità nell’era digitale

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – Nel cuore di Milano, a Palazzo Isimbardi, l’Osservatorio Metropolitano di Milano ha promosso un incontro di straordinaria attualità:

“Intelligenza Artificiale e reputazione: nuove sfide e prospettive nella difesa dell’identità.”

Un convegno che ha riunito esperti del mondo accademico, giuridico e investigativo per una riflessione profonda sul valore della credibilità nell’era digitale e sulle responsabilità etiche che accompagnano l’evoluzione tecnologica.

Introdotti dal Direttore Generale Bruno Dapei, sono intervenuti il Prof. Pierluigi Perri, il Prof. Manlio D’Agostino Panebianco, il Dott. Pietro Franchini, l’Avv. Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e membro della Consulta del Comitato Permanente sulla sostenibilità sociale dell’IA, e il Dott. Fabio Di Venosa, Direttore del Centro Servizi Investigativi e Responsabile Sicurezza dell’Osservatorio.

Al centro del dibattito, l’idea che la reputazione non sia più soltanto il riflesso della nostra immagine pubblica, ma un bene comune, un patrimonio di fiducia da proteggere con consapevolezza, strumenti adeguati e soprattutto una rinnovata coscienza etica.

In un mondo dove l’intelligenza artificiale moltiplica le possibilità di comunicazione ma anche di manipolazione, la credibilità diventa un elemento fondante della dignità personale e collettiva.

Come ha sottolineato l’Avv. La Lumia, “l’Intelligenza Artificiale deve essere uno strumento al servizio dell’uomo, non un sostituto della sua coscienza”. È un monito che ci riporta al cuore del dibattito europeo e internazionale: costruire un futuro digitale che non riduca la persona a dato, ma ponga il dato al servizio della persona.

La riflessione si intreccia infatti con il pensiero espresso da Mohammed Elshendy e Gianpiero Ruggiero, studiosi e ricercatori che, già nel 2020, sottolineavano come l’Italia abbia “le carte in regola per una strategia di successo sull’intelligenza artificiale che punti al bene comune, all’inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile”.

Un approccio che mette al centro l’“algor-etica”, ovvero un’etica degli algoritmi capace di garantire trasparenza, responsabilità e giustizia, in linea con le indicazioni della Commissione Europea e della Pontificia Accademia per la Vita, firmatarie della Call for AI Ethics.

Dai ricercatori del CNR agli esperti del Politecnico di Milano, emerge un messaggio condiviso: la sfida dell’intelligenza artificiale non è solo tecnologica, ma culturale.

Richiede formazione, consapevolezza e soprattutto una governance che eviti la frammentazione dei dati e le derive dell’automazione cieca.

Milano, ancora una volta, si conferma laboratorio di idee e valori dove tecnologia e umanesimo dialogano nel segno della credibilità, della responsabilità e della speranza.



Perché la vera intelligenza, come ricordano i grandi maestri del pensiero, resta quella capace di custodire l’anima dell’uomo dentro il progresso del suo tempo.

Principia Bruna Rosco

Convegno promosso dall’Osservatorio Metropolitano di Milano a Palazzo Isimbardi

www.osservatorio.milano.it