Intervento di ricerca per un anziano disperso nei boschi di Lavarone: elitrasportato a Trento

(mi-lorenteggio.com) Trento, 9 ottobre 2025 – Giovedì 9 ottobre 2025 – Si sono concluse alle 11.30 di stamane le ricerche di un uomo, classe 1951, addentratosi nei boschi circostanti il lago di Lavarone attorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, per fare una breve passeggiata da solo dopo un picnic con la famiglia, e che non aveva più dato notizie di sé, risultando peraltro anche irreperibile poiché privo di telefono cellulare. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 8 di stamattina da parte dei famigliari.

La Centrale Unica di Emergenza ha subito allertato la Stazione Altipiani del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, attivando al contempo anche le vicine Stazioni di Levico e Vallagarina. Coinvolta e allertata anche la Stazione di Arsiero del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto e i gruppi tecnici ricerca, forre e sanitario, insieme alle unità cinofile, per un totale di 25 operatori inviati sul campo. L’uomo è stato ritrovato in breve tempo, ancora in vita, nei boschi antistanti il lago di Lavarone, politraumatizzato a seguito di una probabile caduta. Mentre la Centrale Unica di Emergenza provvedeva ad inviare l’elicottero, la squadra presente sul target – data l’impervietà del luogo – stabilizzava il paziente, calandolo per un centinaio di metri sulla strada sottostante, dove è stato infine recuperato dal velivolo ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.