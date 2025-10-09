La Statale ricorda Giancarlo Siani: proiezione di Fortapàsc ed esposizione della macchina da scrivere del giornalista ucciso dalla camorra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – L’Università Statale di Milano ospita venerdì 10 e sabato 11 ottobre, nella sede di via Festa del Perdono 3, la Olivetti M80 di Giancarlo Siani, la macchina da scrivere del giovane cronista napoletano ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985.

L’iniziativa intende commemorare i 40 anni dall’omicidio di Siani e rientra nel progetto “Giancarlo Siani, la verità non muore” Libera e lavialibera, in collaborazione con Fondazione Giancarlo Siani, articolato in sette tappe e undici appuntamenti, dalla Campania al Piemonte, passando per Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. Ogni tappa diventerà l’occasione per ricordare il giornalista e confrontarsi pubblicamente sulla libertà di informazione e sul diritto ad essere informati.

La macchina da scrivere con cui Siani scrisse oltre 650 tra articoli e inchieste, dal 1979 al 1985, sarà collocata nello spazio adiacente l’Aula Magna. Sarà presente anche un banchetto informativo a cura dei dottorandi e delle dottorande del dottorato in Studi sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano.

“Giancarlo Siani – afferma Fabio Basile, docente di Diritto penale e coordinatore del Dottorato in Studi sulla criminalità – era un giovane innamorato della verità e della legalità, come ce ne sono tanti tra i nostri studenti e le nostre studentesse. Il suo impegno merita di essere ricordato e tenuto vivo a 40 anni dalla sua uccisione per mano della camorra, anche perché, purtroppo, la criminalità organizzata – sia pur sotto forme diverse – continua ad impedire lo svolgimento libero e felice della vita di molti giovani, che vengono privati di risorse e strumenti che loro spetterebbero”.

Sabato 11 ottobre alle ore 10, nell’aula 208 di via Festa del Perdono 3 sarà proiettato il film Fortapàsc di Marco Risi. Saluti introduttivi di Fabio Basile, Università degli Studi di Milano. A seguire, dibattito con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, Elena Ciccarello, lavialibera, Pietro Basile, Libera. La macchina da scrivere sarà esposta in aula 208 durante la mattinata e in chiusura dell’evento consegnata a Libera Piemonte per la prosecuzione del viaggio.