Locate Triulzi: sfregiato con scritte fasciste un murale del Centro Giovani. Sindaco e Vice Sindaco: “Troveremo i colpevoli”. L’artista: “L’arte è libertà e la libertà non si silenzia”

(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 9 ottobre 2025 – Un murale, simbolo di creatività e comunità, è stato vilmente sfregiato da scritte di chiaro stampo fascista. L’opera era stata realizzata durante gli “Amazing Day” organizzati da Wanys per il Centro Giovani del Comune.

Quello che poteva essere inizialmente scambiato per un atto di vandalismo si rivela, per l’autenticità del messaggio lasciato, un vero e proprio atto di intimidazione politica e un gesto d’odio che la comunità condanna con fermezza.

“A Locate di Triulzi, sul muro del Centro giovani, è stato vandalizzato il murale realizzato da Cristina Donati Meyer, in occasione del festival della street art “ Amazing Day” ai primi di settembre. Il murale di chiara ispirazione femminista, rappresenta un corteo di donne, tre ragazze palestinesi, una bambina che traccia su un muro il simbolo della donna e un’altra ragazzina che legge seduta su una pila di libri. Dalle scritte sul murale si evince chiaramente la matrice neo fascista. La Polizia locale sta verificando le telecamere del territorio per individuare i colpevoli”, dichiarano il Sindaco, Davide Serranò e il Vice Sindaco, Diego Torriani.

“Vedere un simbolo di creatività e comunità violato in questo modo fa male, ma non ci fermerà”, dichiara l’artista. “Questo non è più solo vandalismo, è un atto di intimidazione politica e un messaggio d’odio. Ringrazio sin da ora l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale per la massima collaborazione nell’individuare i responsabili di questo gesto vile e reazionario”.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare gli autori dello sfregio. Nonostante il dispiacere, la determinazione è forte: l’opera verrà restaurata, a testimonianza che la risposta della comunità alla violenza, all’odio fascista e all’intolleranza sarà sempre quella della riqualificazione e della bellezza.

“L’arte è libertà. E la libertà non si silenzia”, conclude l’artista, ribadendo un messaggio di resilienza e di impegno civile.