MONZA. ARRESTATO MINORE TUNISINO DESTINATARIO DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PER RAPINE A BORDO TRENO– TENTA LA FUGA E OPPONE RESISTENZA AGLI AGENTI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 ottobre 2025 – Nel pomeriggio del 7 ottobre 2025, personale della Polizia di Stato – Questura di Monza e della Brianza, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto un minore di nazionalità tunisina, nato nel 2009, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano per reati di rapina aggravata commessi in concorso a bordo treno.

L’intervento è avvenuto intorno alle 14.00, quando una pattuglia della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio nei pressi dei giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Monza, ha notato un giovane in atteggiamento sospetto che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga.

Gli operatori si sono immediatamente messi all’inseguimento, prima a piedi e poi a bordo dell’autovettura di servizio, riuscendo a bloccarlo in via Arosio, nonostante il tentativo del soggetto di sottrarsi al controllo e la sua reazione violenta nei confronti degli agenti.

Condotto negli uffici della Questura, il giovane, privo di documenti d’identità, ha fornito verbalmente le proprie generalità. Gli accertamenti effettuati tramite i terminali delle Forze di Polizia hanno permesso di appurare che lo stesso risultava allontanatosi da una comunità per minori di Vimodrone (MI), dove era stato collocato, e che a suo carico pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapine commesse in gruppo a bordo di convogli ferroviari.

Nel corso della perquisizione personale, il minore ha consegnato spontaneamente agli operatori un coltello artigianale in legno e metallo, della lunghezza complessiva di circa 19 centimetri, occultato all’interno della scarpa sinistra, che è stato sottoposto a sequestro.

Dopo la conferma della validità del provvedimento da parte della Polizia Ferroviaria di Lecco, il giovane è stato formalmente arrestato in esecuzione dell’ordinanza. Informato dei propri diritti e assistito da un avvocato d’ufficio, è stato successivamente tradotto presso l’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, condotta con prontezza e professionalità dagli agenti della Polizia di Stato di Monza e della Brianza, conferma il costante impegno nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alla devianza minorile, con particolare attenzione ai fenomeni delinquenziali che si verificano nell’ambito del trasporto ferroviario e nelle aree urbane sensibili