OLIMPIADI 2026, ASSESSORE LUCENTE IN VALTELLINA: REGIONE LOMBARDIA HA POTENZIATO PIANO TRASPORTI IN VISTA DEI GIOCHI

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 08 ottobre 2025 – “In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, Regione Lombardia ha predisposto un notevole piano di potenziamento del servizio di trasporti, su ferro e gomma, per offrire una mobilità il più efficiente e puntuale possibile non solo ai turisti, appassionati e agli stakeholder che soggiorneranno nella nostra regione per assistere agli eventi sportivi, ma anche a tutti i pendolari che quotidianamente usufruiscono del trasporto pubblico locale”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che ha concluso i lavori a Sondrio del Tavolo tecnico su ‘Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: piano di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico’.



All’appuntamento hanno inoltre partecipato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord; Fulvio Caradonna, consigliere delegato FNM Group; Michele Rabino, responsabile sviluppo infrastruttura area nord-ovest di RFI ed ancora Anna Pavone, prefetto di Sondrio, Francesco Romualdi, consigliere della Provincia di Sondrio.

“Abbiamo deciso di presentare il progetto proprio in Valtellina – ha aggiunto Lucente – poiché interessata da una serie di interventi infrastrutturali che evidentemente hanno creato disagio. L’obiettivo è condividere con il territorio esigenze, criticità e soluzioni per dar vita ad un servizio efficiente e moderno, non solo per il periodo delle Olimpiadi ma a beneficio di tutti i viaggiatori, nel tempo”.

Nello specifico, gli interventi principali previsti sul territorio per periodo dei Giochi dal 6 al 22 febbraio 2026, saranno i seguenti:

• Collegamenti ferroviari aeroportuali tra Malpensa e Milano Centrale con estensione dell’arco di servizio e della frequenza fino alle ore 2.00 circa;

• Servizio ferroviario tra Milano Centrale e Tirano con raddoppio della frequenza dei treni diretti (RE8) a cadenza semi-oraria – ogni 30’ – in entrambi i sensi fino alle ore 0.30 circa (ultime partenze da Tirano);

• Estensione oraria delle linee S nelle ore serali fino alle ore 2.30 circa, in coordinamento con analoga estensione dei servizi della metropolitana di Milano;

• Effettuazione del servizio ogni 60’ (come festivo) ed estensione fino alle ore 24.00 circa della linea Colico – Chiavenna;

• Sostituzione con bus dei treni locali da Lecco a Sondrio;

• Potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nei cluster Valtellina e Milano, dove avranno luogo gli eventi sportivi.

Per il periodo delle Paralimpiadi, dal 6 al 15 marzo 2026, gli eventi che si terranno in Lombardia saranno concentrati nel solo cluster di Milano. Il potenziamento del trasporto pubblico riguarderà essenzialmente la città capoluogo con servizi metro, bus e tram più estesi in termini di orario e frequenza.

“Un lavoro frutto del coordinamento sinergico tra Regione, le Prefetture di Milano e Sondrio, Fondazione Milano-Cortina – ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti – i principali attori istituzionali del TPL, le aziende di trasporto e i gestori dell’infrastruttura ferroviaria. Una collaborazione fondamentale per ottenere un risultato importante, che dimostrerà ancora una volta l’alta competenza ed efficacia del sistema trasportistico lombardo”.

Il piano di potenziamento del trasporto pubblico regionale e locale avrà un costo stimato complessivo pari a circa 15,5 milioni di euro, in gran parte statali.

“Il servizio ferroviario – ha concluso Lucente – si avvantaggerà del piano di acquisto di 214 nuovi treni in corso in Lombardia e ormai giunto quasi al termine: l’ultima decina di convogli entrerà in servizio entro gennaio. In particolare, è stata rinnovata la flotta per l’aeroporto di Malpensa, con 10 nuovi ‘Caravaggio’ in allestimento aeroportuale e sono già in servizio 20 nuovi Donizetti per la linea RE8 Milano-Sondrio-Tirano, acquistati nell’ambito del PNRR e del Piano Lombardia”.