PALAZZO MARINO IN MUSICA. DOMENICA “IL LABIRINTO DEI SENSI” 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – La XIV edizione di Palazzo Marino in Musica, dal titolo ‘Il concerto sinestetico – Musica, profumo, immagine’, propone un viaggio sinestetico che attraversa epoche e tradizioni, dal barocco veneziano alle sonorità del tango, dal jazz manouche alle raffinatezze impressioniste. Ogni concerto diventa così una porta verso un mondo sospeso tra realtà e immaginazione.

Il quinto appuntamento omaggia la musica francese a cavallo tra Sei e Settecento proponendo alcune ‘pièces de caractère’ ovvero miniature musicali che sono veri e propri quadri sonori, in cui la musica descrive ciò che il titolo suggerisce, raccontando immagini, distillando sensazioni e suscitando ricordi. Saranno dunque eseguiti brani descrittivi che evocano personaggi mitologici, figure reali, luoghi immaginari (il labirinto), atteggiamenti o concetti astratti, dettagli simbolici o scene naturali grazie alle partiture di Marais, Couperin, Rameau, Forqueray e Duphly.

Con Mathilde Gomas, viola da gamba e Arianna Radaelli, clavicembalo.



I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione: a partire da giovedì 9 ottobre alle ore 9.30 è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in via Manzoni 10.



La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Le istituzioni coinvolte nel 2025 come partner sono Comune di Milano, MM Spa, la Centrale dell’Acqua di Milano, Aquaflor e Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.