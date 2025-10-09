PIAZZA DUOMO – DELL’ACQUA ( FDI ): RIPULITA LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE II, MA I MILANESI HANNO DIRITTO DI SAPERE: CON CHE COSTI E CHI PAGA?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – “Ieri una società specializzata, Ars Restauri, ha effettuato un intervento di pulizia sulla statua equestre di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo. Un’operazione certamente importante per il decoro del cuore di Milano, ma che solleva interrogativi legittimi: con quali costi è stato realizzato l’intervento? E chi lo finanzia, il Comune o sponsor privati?

I cittadini hanno diritto di conoscere se e come vengono spesi i fondi pubblici, soprattutto in un periodo in cui molte zone della città versano in condizioni di degrado, con muri imbrattati, strade dissestate e parchi trascurati.

Fratelli d’Italia Milano chiede trasparenza totale: vogliamo sapere se si tratta di un intervento programmato dall’Amministrazione comunale o di un’iniziativa privata, e quali siano tempi, modalità e costi complessivi.

È inaccettabile che uno dei simboli della città venga imbrattato ancora una volta da sedicenti manifestanti che confondono la protesta con il vandalismo. La pulizia è stata necessaria non per manutenzione ordinaria, ma per rimediare a un gesto incivile che offende Milano e la sua storia.

La cura dei monumenti e il rispetto della nostra identità passano anche dalla tutela contro chi deturpa il patrimonio comune. Milano merita rispetto, sicurezza e trasparenza: tre parole che oggi più che mai devono tornare al centro dell’azione amministrativa”.

Lo dichiara Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore di Fratelli d’Italia a Milano.