Rho. Allarme in Municipio per un uomo in possesso di un coltello: voleva solo consegnare una lettera di poesie

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 ottobre 2025 – Momenti di preoccupazione questa mattina in Municipio; un uomo di nazionalità francese, che da tempo si trova in città, si è presentato in Municipio chiedendo di parlare con il Sindaco. Appariva agitato e non indossava le scarpe.

L’uomo ha detto di voler portare al Sindaco una lettera che si trovava in un sacchetto del pane: per prendere la lettera ha estratto dal sacchetto di carta un coltello a serramanico, probabilmente utilizzato per tagliare il pane. Non ha minacciato nessuno, ma la vista del coltello ha suscitato timore tra i dipendenti comunali e sono seguiti momenti di concitazione.

Dagli uffici è partita la richiesta di intervento alla Polizia Locale che ha inviato sul posto tre Pattuglie allertando anche la Stazione dei Carabinieri. Dopo avere tranquillizzato l’uomo, in evidente stato confusionale, e avere sequestrato il coltello, gli Agenti lo hanno accompagnato al comando “Savarino” di corso Europa, per poi richiedere l’intervento di una ambulanza e l’accompagnamento all’ospedale di Garbagnate Milanese per una valutazione psichiatrica.

A quanto pare l’uomo, che appare colto e parla correttamente diverse lingue, vorrebbe tornare nel suo Paese a piedi, nonostante la mancanza di scarpe ai piedi. Non voleva minacciare il Sindaco. Anzi, voleva consegnargli una lettera piena di poesie: il testo parla di “una vacanza spettacolare a Rho, piena di bellezza, poesia e sogni”.

Il Consolato francese è stato contattato da una conoscente dell’uomo per rappresentarne la situazione.

