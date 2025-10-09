Salinari (FDI): “Piazza Bettini: Chiediamo ascolto, rispetto e buon senso”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2025 – «Insieme a tanti cittadini ci siamo incontrati in Piazza Bettini non per dire un semplice no alla realizzazione della piazza tattica che il Comune vuole realizzare, ma per chiedere ascolto, rispetto e buon senso».

Con queste parole il Consigliere di Municipio 7, Antonio Salinari, interviene sulla vicenda di Piazza Bettini e del progetto comunale denominato “Piazza Aperta”, che ha suscitato forti criticità tra residenti e commercianti del quartiere.

«Il Comune ha chiamato questo intervento “Piazza Aperta”, ma di aperto non c’è nulla. Si tratta di una piazza chiusa, di un progetto calato dall’alto che ha di fatto paralizzato un intero quartiere», dichiara Salinari.

Il progetto – parte dell’iniziativa cittadina “Piazze Aperte” – ha previsto la chiusura del passaggio tra via Forze Armate e via Cavaleri, la trasformazione di via Tonezza in senso unico e l’inserimento di una pista ciclabile.

Decisioni prese senza un vero processo di ascolto, senza dati oggettivi e, soprattutto, senza coinvolgere i cittadini e gli operatori economici che vivono quotidianamente la zona.

«Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: traffico aumentato, parcheggi dimezzati, difficoltà per residenti, commercianti, genitori e operatori del mercato settimanale. È inaccettabile che l’amministrazione comunale parli di partecipazione mentre impone progetti senza consultare nessuno.»

In poche settimane, il Comitato di Piazza Bettini – formato da residenti e commercianti – ha raccolto oltre 2.000 firme per chiedere una revisione del progetto.

Le richieste sono chiare: La sospensione immediata dei lavori; L’avvio di un vero processo di ascolto e confronto con il territorio; L’elaborazione di soluzioni alternative che migliorino la vivibilità senza compromettere viabilità, parcheggi e attività locali.

«La città non si cambia contro i cittadini, ma con i cittadini,» sottolinea Salinari. «Da questa mobilitazione è nata una comunità vera, coesa e determinata a far valere le proprie ragioni. Quando l’amministrazione si chiude, i cittadini si aprono e si organizzano.»

Il Consigliere Salinari annuncia inoltre di aver presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio del Municipio 7, per chiedere una presa di posizione chiara e un intervento concreto dell’amministrazione comunale.

«Sarà un passaggio decisivo – conclude Salinari –. Invito tutti i cittadini a partecipare, a essere presenti e a far sentire la propria voce. Piazza Bettini non è solo una questione locale, ma un simbolo di come Milano debba essere amministrata: con trasparenza, dialogo e partecipazione vera.»

Redazione