ATELIER MUSICALE – Il quartetto jazz del sassofonista Lorenzo Simoni sabato 11 ottobre alla Camera del Lavoro di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025 – Fedele alla filosofia che anima la rassegna fin dalla prima edizione, l’Atelier Musicale, la manifestazione in bilico tra jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, apre ancora una volta uno spazio significativo ai giovani musicisti, alle nuove realtà della scena jazz nazionale: sabato 11 ottobre, la Camera del Lavoro di Milano ospiterà il quartetto del sassofonista e compositore Lorenzo Simoni, che sta raggiungendo la piena affermazione e che da alcuni anni ha intrapreso un’intensa attività concertistica sia nazionale sia internazionale (inizio live ore 17.30, ingresso 10 euro con tessera associativa).

