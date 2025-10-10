Bollate. Alla scuola di musica, iscrizioni aperte per CRESCERE MUNSICALMENTE

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 ottobre 2025. Il Comune informa che sono aperte le iscrizioni per i corsi 3/5 finalizzati ad avvicinare i bambini al mondo musicale con il gioco e la creatività.

Cosa prevede il corso?

La sperimentazione di diversi timbri strumentali e vocali, l’educazione dell’orecchio al suono, alla monodia e alla polifonia.

Costo: € 140 ciclo da n° 10 lezioni (rinnovabili)

Durata lezione: 30 min

Giorni: mercoledì – giovedì pomeriggio

Docente – Laura Faranda: pianista, musicoterapeuta, specialista e formatrice

musicale nelle scuole per l’infanzia, primarie, secondarie e musicali

INFO: Cell. 331.4041778 da lunedì a giovedì ore 14.30 – 18.30

