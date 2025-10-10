Brescia. Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale in danno di una donna, due arresti

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 10 ottobre 2025 – Il 9 ottobre u.s., all’esito di serrate e complesse indagini, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di due soggetti, cittadini italiani, rispettivamente classe ’83 e’94, ritenuti presunti responsabili dei reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale con l’aggravante della crudeltà.

Le indagini traggono origine dal rinvenimento, avvenuto lo scorso 11 settembre a Polpenazze del Garda (BS), di una donna di origini brasiliane trovata a terra, priva di sensi, con mani e piedi legati, riversa lungo una strada secondaria del territorio comunale.

L’attività investigativa immediatamente avviata ha consentito di ricostruire le ore precedenti al ritrovamento della donna la quale, secondo quanto emerso, si era recata il 9 settembre u.s. presso l’abitazione di uno degli indagati, una villa a Soprazocco di Gavardo (BS) per partecipare a una serata conviviale.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, nel corso della serata la situazione sarebbe degenerata e i due indagati avrebbero privato la donna della libertà personale, trattenendola fino alle prime ore della mattina dell’11 settembre, all’interno dell’abitazione, costringendola ad assumere sostanze stupefacenti contro la propria volontà e sottoponendola a violenze fisiche e sessuali di particolare crudeltà.

Successivamente, la vittima sarebbe stata abbandonata, priva di sensi, lungo una strada secondaria di Polpenazze del Garda, con mani e piedi legati, allo scopo di impedire l’immediato rintraccio e destare sospetti.

La responsabilità penale degli indagati sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio, con sentenza penale irrevocabile.