CASA: CARUSO (ANACI), A MILANO 80% PATRIMONIO NECESSITA INTERVENTI

Il Presidente: “Servono manutenzioni costanti e puntuali”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025. “L’80 per cento del patrimonio immobiliare residenziale di Milano necessita di interventi”. Lo ha detto Leonardo Caruso, presidente dell’Anaci Milano, l’associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari, a margine della 16 esima edizione dell’Anaci day in corso a Milano presso gli East End Studios di via Mecenate.

“Il patrimonio nasce per la gran parte entro la fine del 1980, quindi ad oggi ci troviamo ad avere degli immobili che per natura e per data di costruzione, necessitano di importanti interventi.

Tra l’altro – ha sottolineato Caruso – la direttiva europea impegna il patrimonio immobiliare non solo da un punto di vista energetico ma anche da quello della sicurezza delle strutture perché una casa deve essere sicuramente vantaggiosa a livello di costi e consumi ma altrettanto sicura per la abitabilità di chi ci vive”. In merito alle spese condominiali nel capoluogo lombardo, le più alte in Italia, il presidente dell’Anaci Milano ha evidenziato: “È una città cara, effettivamente i costi sono più alti ma vanno rapportati in funzione di quelli che sono i servizi, che sono indipendenti dalla gestione condominiale perché rientrano chiaramente in un contesto più ampio. È del tutto evidente che per gestire bene la casa occorre fare delle manutenzioni puntuali e costanti nel tempo. Solo così si mantiene efficiente un servizio con i costi che in realtà tendono a diminuire nel tempo”.

All’incontro ha partecipato anche Fabio Bottero, assessore all’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano: “Con gli amministratori di condominio la collaborazione è determinante, noi vogliamo essere ancora più efficienti nelle risposte da dare. C’è sicuramente molto da fare sul patrimonio Erp, sia nei condomini seguiti dal Comune che quelli misti”, ha aggiunto, ricordando che Palazzo Marino gestisce oggi, con il supporto di MM, circa 28mila unità abitative di edilizia residenziale pubblica, delle quali oltre 4.500 si trovano all’interno di 181 condomìni. A questi si aggiungono 193 stabili che ospitano beni confiscati alla criminalità organizzata e lasciti destinati a finalità sociali, quindi in totale stiamo parlando di oltre 370 condomini. “Stiamo facendo – ha concluso Bottero – un grande lavoro dal punto di vista dell’efficientamento energetico, con cui vogliamo andare incontro alle categorie più deboli, riducendo l’impatto sulle bollette e sull’ambiente con minori consumi”.

Nella foto Leonardo Caruso, Presidente ANACI Milano

Redazione