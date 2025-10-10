Chiusura dell’Alzaia Canale Villoresi per una esercitazione di Protezione Civile a Parabiago

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025. La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Città metropolitana di Milano (CCV-MI), ha organizzato un’importante esercitazione della Protezione Civile che coinvolgerà l’intero territorio metropolitano.
Ai fini del regolare svolgimento dell’esercitazione si rende necessaria la chiusura temporanea, il giorno 11/10/2025 dalle ore 8:30 alle ore 13:00, dell’alzaia Canale Villoresi a Parabiago in corrispondenza dell’intersezione con la SP n. 149 delle tratte dalla via vicinale Guarnazzola fino a via Borromini.
