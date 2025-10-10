Cologno Monzese. 15 kg di hashish e una pistola: arrestati due peruviani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto degli stupefacenti, ha arrestato ieri sera a Cologno Monzese (MI) due cittadini peruviani di 26 e 32 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti e di un revolver.

Coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, l’attività svolta dagli agenti del gruppo “antispaccio” della Sesta sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha avuto origine in via Rosolino Pilo, a Milano, quando gli agenti in borghese hanno notato una coppia di sudamericani sospetta a bordo di un SUV. L’autovettura ha accostato ed è salita a bordo una donna che, dopo pochi minuti, ne è scesa repentinamente.

Avendo intuito che si potesse trattare di una cessione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno seguito l’auto per poi sottoporla a una perquisizione, all’esito della quale il conducente è stato trovato in possesso di 6.200 euro oltre che di un mazzo di chiavi, mentre nulla è stato rinvenuto nella disponibilità della donna che lo accompagnava.

A seguito di accertamenti, si è risaliti all’abitazione dell’uomo, sita in Via Marche a Cologno Monzese. Appena giunti sul posto, gli agenti hanno visto uscire dal portone del condominio una donna, poi rivelatasi la sorella dell’uomo fermato, che, in possesso di un grosso borsone, ha cercato di allontanarsi. All’interno della borsa erano contenuti circa 15 kg di hashish e una pistola revolver calibro 6 mm, mentre nell’abitazione dell’uomo, in cui vive con la sorella, sono stati sequestrati ulteriori 700 euro.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo e la sorella sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione di stupefacenti e di armi e condotti in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

Redazione