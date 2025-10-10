Como, la Polizia di Stato di Como con la Protezione Civile, una giornata dedicata alle scuole

(mi-lorenteggio.com) Como, 10 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, questa mattina, ha partecipato assieme a tutte le altre forze di polizia e istituzioni che operano nel campo del soccorso, ad una iniziativa promossa dalla Protezione Civile di Como.

Infatti nell’ambito delle varie iniziative promosse dal Servizio Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale di Como, che ha organizzato la giornata formativa e dimostrativa delle componenti del sistema di protezione civile e soccorso alla popolazione dedicato al mondo della scuola, la Questura di Como ha presentato il proprio stand info-espositivo assieme allo stand della Polizia Scientifica e della Sezione della Polizia Stradale di Como.

Al termine, le principali autorità cittadine hanno visitato ogni postazione, acquisendo una dopo l’altra le informazioni sulle singole attività.

Redazione