DOMANI LO STADIO SAN SIRO FA UN GOL CONTRO L’INFLUENZA, VACCINAZIONI NELLA ‘SCALA DEL CALCIO’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025 – “Un gol contro l’influenza”. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sintetizza così l’appuntamento in programma domani , sabato 11 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dalle ore 9 alle 13. “La ‘Scala del Calcio’, infatti – spiega ‘assessore – si trasformerà per la prima volta in centro vaccinale. All’interno dell’impianto sportivo, a pochi metri dal campo da gioco, i cittadini dai 12 anni in su potranno ricevere la vaccinazione antinfluenzale in un’area dedicata”.

L’iniziativa, organizzata da Regione Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, “unisce – spiega Bertolaso che sarà presente dalle ore 11 – il valore dello sport con quello della prevenzione, in un luogo simbolico come San Siro”. In base all’età e alle condizioni di salute, oltre al vaccino antinfluenzale saranno offerti anche altri vaccini raccomandati, quali Papillomavirus (HPV), Meningococco, Herpes Zoster e Pneumococco.

– ore 11 stadio Giuseppe Meazza, ingresso gate 9, (piazzale Moratti – Milano).

Redazione