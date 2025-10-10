Domenica 12 ottobre si corre la Deejay Ten. Dalle 8:30 alle 12 deviano alcune linee di superficie deviano

Domenica 12 ottobre c’è la Deejay Ten. Dalle 8:30 alle 12 deviano alcune linee di superficie. Qui sotto trovate i cambiamenti al servizio.

Tram 16

Non fa servizio tra Segesta M5 e il capolinea di San Siro Stadio M5. In alternativa usate M5. Fa normale servizio Monte Velino e la fermata Segesta.

Bus 49

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Morgantini/via Civitali e via Novara/via S. Elena. Passa per via Morgantini e via Novara.

Bus 64

Fa normale percorso tra il capolinea di Lorenteggio e la fermata via Novara/via San Giusto. Poi continua su via Novara, via Sant’ Elena, via Marx, via Pio II. Riprende il normale percorso da via San Giusto verso Lorenteggio. Non fa servizio tra via Novara/via San Giusto e Bonola M1.

Bus 78

Verso via Govone devia e salta le fermate da via Novara/via San Giusto a via Ippodromo/via Diomede. Verso Bisceglie M1 devia e salta le fermate da via Patroclo/via Bisanzio a via Novara/via San Giusto. Non passa per via Harar e via Pinerolo.

Bus 80

Si divide in due tratte separate.

Tratta De Angeli-via Novara/via San Giusto. I bus fanno normale percorso tra il capolinea De Angeli M1 e la fermata via Novara/via Sa Giusto. Poi percorrono via Novara e via Sant’Elena. Da qui ripartono verso De Angeli e passano da via Marx e via Pio II.

Tratta Molino Dorino-via Togni/Romanello. I bus fanno normale percorso tra il capolinea Molino Dorino e la fermata via Togni/via San Romanello. Non passano per Madonna della Provvidenza, ma deviano in via Chiostergi e fanno capolinea in via Piccoli. Da qui ripartono verso Molino Dorino.

Non passano tra le fermate di Quinto Romano e via Novara/via San Giusto.

Bus 98

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Morgantini/via Civitali e il capolinea provvisorio di Lotto (dove ferma la 91). Passa per via Morgantini, piazzale Selinunte, via Maratta, via Vodice, piazzale Zavattari e viale Migliara.