Fragomeli (PD): “Sicurezza senza slogan, con i comuni e le reti locali”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025 – “Il Partito Democratico lombardo affronta il tema della sicurezza in modo concreto e responsabile, senza cedere agli slogan e alla propaganda.

Lo facciamo insieme ai Comuni, alle reti territoriali, agli amministratori, ai parlamentari, ai magistrati e agli esperti, perché la sicurezza nasce dalla collaborazione e non dal conflitto.

A Bergamo, con la prima Conferenza sulla sicurezza urbana, apriamo un percorso di confronto che toccherà tutta la Lombardia.

Vogliamo costruire territori più sicuri e coesi, dove la prevenzione, l’inclusione e la presenza delle istituzioni siano gli strumenti principali per garantire una sicurezza vera, quotidiana e condivisa. Un modello di sicurezza integrata che guardi alla convivenza civile, alla mediazione dei conflitti e alla rigenerazione del tessuto urbano.”

Così il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, vice segretario e responsabile Sicurezza del PD lombardo.

L’appuntamento è per domani, sabato 11 ottobre, a Bergamo, presso l’Auditorium Gramsci (via Furietti 21), dalle ore 9.30 alle 17.30.