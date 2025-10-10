GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 10 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 10 ottobre.
TTG RIMINI, ASSESSORE MAZZALI A PADIGLIONE LOMBARDIA
L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, è presente all’ultima giornata dell’edizione 2025 del ‘TTG Travel Experience’ di Rimini, fiera internazionale B2B del turismo, al quartiere fieristico.
– ore 10, Padiglione Lombardia (Hall A7-C7, stand 201-307), Fiera di Rimini (via Emilia, 155 – Rimini).
—————–
PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE SERTORI A PRESENTAZIONE ‘VALTELLINA WINE TRAIL’, TAPPA DI ‘CUORI OLIMPICI’
L’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, partecipa alla conferenza stampa, a Palazzo Lombardia, dell’edizione 2025 della ‘Valtellina Wine Trail’ che, quest’anno, rappresenta la tappa della provincia di Sondrio del progetto regionale ‘Cuori Olimpici’, percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026.
Sono presenti il vicesindaco di Sondrio, Francesca Canovi, presidente della Valtellina Wine Trail Simone Bertini, e in rappresentanza del Comitato organizzatore della manifestazione Michele Rigamonti.
– ore 11, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, piano 11, sala Stampa.
Redazione