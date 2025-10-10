IVECO SUZZARA – M5S: AL FIANCO DEI LAVORATORI PRIVI DI NFORMAZIONI SU QUELLO CHE STA ACCADENDO, ORA SERVONO TUTELE CONCRETE PER IL FUTURO DELLO STABILIMENTO E DEL TERRITORIO



(MI-LORENTEGGIO.COM) Mantova, 10 ottobre 2025 – Il Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale, si è schierato oggi al fianco dei lavoratori dello stabilimento Iveco di Suzzara. I lavoratori hanno sfogato le loro preoccupazioni e di quanto non sanno nulla di quello che sta accadendo allo stabilimento di Suzzara.

Alla visita, davanti ai cancelli dello stabilimento in Strada Valletta 34, hanno preso parte Chiara Appendino, deputata e vicepresidente nazionale M5S, Valentina Barzotti, deputata M5S, Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S della Lombardia, e Salvatore Sorrentino, consigliere comunale M5S di Suzzara, insieme a numerosi attivisti ed ex portavoce locali .

Da tempo il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione Lombardia e al Governo nazionale di intervenire con misure concrete per garantire un futuro agli stabilimenti strategici come quello di Suzzara, vero e proprio presidio industriale e occupazionale per tutto il territorio mantovano.

Dopo l’incontro con i lavoratori, la delegazione politica, è andata in Municipio dal sindaco Alessandro Guastalli, per manifestare il loro supporto e solidarietà alla Giunta di Suzzara.

On. Chiara Appendino (vicepresidente nazionale M5S): “Oggi siamo a Suzzara ai cancelli di Iveco a parlare con le lavoratrici ei lavoratori perché il mondo reale non è quello delle bugie di Meloni ma quello in cui loro stanno vivendo mesi di incertezza: hanno professionalità, esperienze e competenze e aspettano di sapere cosa sarà futuro di loro. Abbiamo sollecitato il governo con interventi e interrogazioni e lo rifaremo, perché tutto tace ma è impensabile che migliaia di famiglie restino appese così. Per una volta, Urso si comporta da patriota e tutelare un’eccellenza italiana”, dichiara l’On. Appendino

On. Valentina Barzotti (M5S): “Abbiamo voluto essere presenti per ascoltare direttamente i lavoratori, raccogliere le loro voci e le loro preoccupazioni per il futuro dello stabilimento. La cessione impone e responsabilità da parte delle istituzioni. I lavoratori non sapevano assolutamente nulla: non hanno informazioni e quest’operazione gli sta passando sopra la testa, nonostante vada a impattare sulle vite nel breve, medio e lungo periodo. Le promesse non bastano: servono garanzie reali su occupazione, interessi e prospettive di sviluppo, perché non possiamo permetterci che un’altra eccellenza italiana venga sacrificata sull’altare delle logiche di mercato. Chiediamo al Governo e alla Regione di agire subito, con un piano di salvaguardia del lavoro e di rilancio produttivo L’Italia ha bisogno di politiche industriali che mettono al centro i lavoratori, non che li lascino in balia delle multinazionali”, concludono l’On. Barzotti.

Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “L’assoluta assenza di informazioni da parte dei lavoratori fa capire la misura di quello che sta accadendo all’Iveco di Suzzara. Nel mese di agosto ho volutamente mettere un faro su questo stabilimento, presentando una interrogazione alla Giunta regionale. La transizione dell’automotive verso l’elettrico e il digitale non deve diventare un pretesto per chiudere stabilimenti, licenziare lavoratori o impoverire i territori. Al contrario, deve essere un’occasione per innovare, rilanciare e creare nuovi posti di lavoro qualificati. Difendere il lavoro non è solo un dovere politico, ma anche morale e sociale. Per questo motivo ho anche depositato una richiesta di audizione in IV Commissione Attività Produttive per un aggiornamento sulla situazione dei siti lombardi di Iveco”, dichiara Pizzighini.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda, mantenendo alta l’attenzione su tutela dell’occupazione, investimenti e prospettive industriali, affinché Suzzara e il suo territorio non vengano lasciati soli.



