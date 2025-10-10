MILANO-VIENNA: A OTTOBRE TORNA L’ATTESISSIMA COLLABORAZIONE TRA CAMPARINO IN GALLERIA E HOTEL SACHER VIENNA

Milano,10 ottobre 2025 —Due simboli dell’ospitalità europea, Camparino in Galleria, tempio della mixology e icona dell’aperitivo milanese, e Hotel Sacher Vienna, emblema del patrimonio culturale mitteleuropeo e custode della ritualità della pasticceria viennese, si uniscono nuovamente in un omaggio alla cultura del gusto. Dal 10 ottobre, infatti, Camparino in Galleria apre nuovamente le porte all’eleganza senza tempo di Hotel Sacher e della pasticceria viennese, offrendo ai propri ospiti la celebre Originale Sacher-Torte, ancora realizzata a mano in 34 precisi passaggi secondo la ricetta originale del 1832, insieme a una selezione di esclusivi prodotti Sacher, disponibili per l’acquisto. Un incontro tra Milano e Vienna con l’esclusivo Cocktail Mi-VI:A suggellare questo ritorno è l’esclusivo cocktail creato per l’occasione da Camparino in Galleria: il MI-VI (Milano – Vienna), pensato per esaltare al meglio il gusto iconico del dolce mitteleuropeo e racchiudere in sé le anime affascinanti delle due città. Un perfetto bilanciamento tra la struttura avvolgente del Cinzano 1757 Rosso, l’inconfondibile carattere amaro del Campari Bitter, le note fruttate del liquore alla prugna, impreziosite da un tocco di caffè colombiano in infusione, che richiama la tradizione viennese del caffè.Questo rinnovato connubio tra Camparino in Galleria e Hotel Sacher Vienna, ancora oggi a conduzione e proprietà familiare, rappresenta ancora una volta un incontro tra due monumenti della storia del gusto e della maestria europea. Non solo una collaborazione, ma un dialogo tra due icone di heritage e ritualità: se Camparino continua a incarnare la vivacità e la convivialità dell’aperitivo milanese, Hotel Sacher Vienna custodisce l’eleganza e la raffinatezza della tradizione del caffè viennese. Due mondi diversi e complementari che, unendosi, danno vita a un’esperienza multisensoriale unica, dove il gusto, l’arte e la cultura si fondono in un equilibrio capace di esaltare il valore del tempo, del gesto e dell’autenticità.



A PROPOSITO DI CAMPARINO IN GALLERIA

Il Camparino in Galleria è lo storico locale fondato nel 1915 in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano da Davide Campari. Il locale venne aperto di fronte al Caffè Campari, l’esercizio che Gaspare Campari, padre di Davide e creatore dell’omonimo bitter, aveva fondato nel 1867. Entrato fin dalla nascita nel cuore dei milanesi e simbolo stesso dell’aperitivo per la città, il locale ha festeggiato nel 2015 i suoi primi 100 anni di storia. Nell’autunno del 2019, dopo un restyling degli spazi, si ripresenta al pubblico con un’identità e un’offerta rinnovate, tese a consacrarlo come punto di riferimento a livello internazionale per gli amanti della mixology e dell’innovazione gastronomica.



CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. Le priorità globali includono: Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell’industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del Gruppo punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e business. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 23 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001.



Bevete responsabilmente.



A PROPOSITO DI SACHER HOTELS

Lusso, arte culinaria e tradizione familiare viva: con i suoi tre hotel a Vienna, Salisburgo e Seefeld, i caffè a Vienna, Salisburgo, Innsbruck e il Caffé Sacher di Trieste, oltre all’inimitabile Original Sacher-Torte, Sacher è oggi una delle realtà a conduzione familiare più celebri al mondo, nonché membro dei “Leading Hotels of the World”. Fu Eduard Sacher ad aprire il primo hotel di lusso a Vienna nel 1876, e in un secolo e mezzo di storia, la struttura si è evoluta fino a diventare l’icona che conosciamo oggi. Guidati dalla sensibilità di Alexandra Winkler e di suo fratello Georg Gürtler, gli hotel Sacher incantano ogni giorno ospiti provenienti da tutto il mondo. Il desiderio di custodire la tradizione, restando sempre in dialogo con i tempi, dà vita a momenti Sacher unici e indimenticabili.



