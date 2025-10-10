MILANO4MENTALHEALTH. PARTITO IL TRAM DELLA SALUTE MENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2025 – Da piazza Castello a piazza VI febbraio: si sviluppa così il percorso del tram della salute mentale che, in occasione della Giornata della salute mentale che si celebra oggi, sta percorrendo le strade di Milano per portare il suo messaggio contro lo stigma. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito di Milano4MentalHealth.

Alla partenza, insieme all’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, erano presenti anche il cantautore Roberto Vecchioni e Daria Colombo.

A bordo, pazienti, familiari, operatori e volontari – tra cui utenti e operatori del gruppo ‘I Teatronauti’ della CPA Evasione, di tutti i servizi del DSMD ASST-FBF-SACCO, della CRA Ippocrate e della CPM Ippocrate, strutture afferenti alla SSD riabilitazione residenziale psichiatrica dell’ASST GOM Niguarda – che incontreranno cittadini e cittadine per distribuire materiale informativo e dare voce a chi ogni giorno lavora accanto a persone con fragilità e alle loro famiglie.

Il pomeriggio prosegue con esibizioni artistiche e musicali e dibattiti.

Per scoprire tutti gli appuntamenti di Milano4MentalHealth il programma è disponibile sul sito.