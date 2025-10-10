“Rozzano per voi”, corsi e percorsi per il tempo libero

Torna anche quest’anno “Rozzano per voi”, la rassegna di corsi e attività per il tempo libero promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca. Il ricco programma animerà il centro culturale Cascina Grande da ottobre 2025 fino alla primavera 2026.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 10 ottobre 2025 – Riparte questo mese l’edizione 2025/26 della rassegna “Rozzano per voi” con nuove proposte per il tempo libero, tra cultura e socialità. Bambini, ragazzi e adulti potranno scegliere tra numerose attività pensate per stimolare la creatività, favorire la socializzazione e offrire momenti di crescita culturale e personale: dai corsi di inglese e teatro per i più piccoli, a laboratori artistici, scrittura creativa e attività manuali per gli adulti.

“L’amministrazione comunale continua a investire in cultura e partecipazione – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – Con questa rassegna valorizziamo spazi, competenze e relazioni, offrendo ai cittadini occasioni concrete per coltivare interessi, incontrarsi e apprendere in un contesto accogliente e aperto a tutti”.

I corsi della rassegna, realizzati anche quest’anno in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca, iniziano ad ottobre e si protraggono fino alla primavera 2026.

Già a partire da questo mese i più piccoli potranno partecipare al laboratorio teatrale “Nel paese del Come-Se”, una serie di otto incontri per bambini dai 4 ai 5 anni, a partire da martedì 21, dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Il 22 ottobre iniziano anche i corsi di inglese Baby English e Primary English, quest’ultimo rivolto ai bambini del primo e secondo anno della scuola primaria. Entrambi i corsi consistono in 12 incontri pomeridiani.

Per gli adulti si segnalano invece il laboratorio teatrale “Spazi di connessione” a partire dal 21 ottobre, tutti i martedì fino al mese di gennaio dalle ore 20.30 alle ore 22.30; il corso di scrittura per aspiranti chef, 6 incontri a partire dal 23 ottobre per esplorare la scrittura partendo dal linguaggio della cucina; e i corsi natalizi di decorazione, senza dimenticare le attività invernali del 2026 dedicate alla maglia, all’uncinetto e al Burraco.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando la biblioteca ai seguenti recapiti:

Biblioteca adulti: 028925931 email biblioteca@comune.rozzano.mi.it

Biblioteca ragazzi: 0289259334 email biblioteca.ragazzi@comune.rozzano.mi.it

Tutti i corsi si svolgeranno presso il centro culturale Cascina Grande, il cuore pulsante della vita culturale cittadina. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.cascinagrande.it

