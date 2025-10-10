Mostra d’arte collettiva

Lissone, Palazzo Terragni

Espongono:

Giusy Arosio, Lucio Barlassina, Mario Biscaldi, Maria Teresa Bolis, Elisabetta Bosisio, Paolo Bonetto,

Martino Brivio, Carla Colombo Sala, Teresa Colore, Maria Patrizia Epifania, Alessandro Galanti, Carlo

Guzzi, Moreno Mariani, Angela Martinelli, Ambro Moioli, Anna Offidani, Elda Pedrocchi, Gaspare

Perego, Silvano Radaelli, Simona Ripamonti, Giulia Rossena, Danilo Sanvito, Germana Sironi, Cinzia

Valtorta.

A cura di Alberto Moioli

Direttore Ed. Enciclopedia d’Arte Italiana

naugurazione della mostra

Sabato 11 ottobre 2025 ore 16:00

Palazzo Terragni

Piazza Libertà – Lissone (MB)

Dall’11 al 26 ottobre 2025

Conferenza dibattito

23 Ottobre 2025 ore 21:00

Palazzo Terragni

“Segni di speranza, nel cammino della vita”

Con Silvano Petrosino,filosofo e docente

Università Sacro Cuore di Milano

modera Mons. Sergio Ubbiali

Aperture della sala espositiva:

12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 ottobre

(orari: domenica 10:00–12:00 / 16:00–18:00; venerdì e sabato 15:00–18:00).

(mi-lorenteggio.com) Lissone (MB) 22 Settembre 2025 – Il Circolo Don Bernasconi presenta Segni di Speranza, nel cammino della vita, progetto espositivo curato da Alberto Moioli, che sarà inaugurato sabato 11 ottobre 2025

alle ore 16.00 presso Palazzo Terragni a Lissone. La rassegna si colloca nel contesto dell’Anno Santo

del Giubileo e intende proporre all’attenzione del pubblico un percorso di riflessione e contemplazione

in cui l’arte rivela tracce di fiducia e di futuro.



Alle opere realizzate dagli artisti sarà affiancato anche un QRCODE: inquadrandolo con il proprio

smartphone si potrà accedere ai contributi video che i singoli artisti hanno registrato per raccontare il

loro pensiero sul tema della mostra.

Giubileo Manifesto

La mostra è organizzata dal Circolo Don Bernasconi, con il contributo e patrocinio del Comune di

Lissone (MB) e la collaborazione di partner culturali e pastorali, tra cui l’Associazione Athena,

l’Associazione Culturale Alessandro Galimberti e la Comunità Pastorale S. Teresa Benedetta

della Croce e la BCC Milano. Il progetto vuol essere un’occasione pubblica di incontro tra arte, comunità

e pensiero. Manifestazione che si ripete annualmente e che stimola il dialogo tra la visione estetica e la

dimensione esistenziale.

“Sono contento di presenziare all’inaugurazione di questa mostra di pittura e scultura dal titolo: “Segni

di speranza nel cammino della vita”. Noi in generale veniamo spesso bombardati dai mass media che ci

invitano a vedere solo quello che è male e non funziona del nostro mondo. In questo momento storico

poi le situazioni di guerre invitano a perdere ogni forma di speranza. L’arte e la ricerca però dicono che

nel fondo di ogni uomo Dio ha messo il senso del bello e il desiderio di costruire futuro. Dobbiamo

ritornare ad alzare lo sguardo verso di Lui e a camminare insieme, anche controcorrente, sapendo che

la speranza è un cammino possibile che dona senso alla vita.”

Don Marco Lodovici

La mostra

Segni di Speranza, nel cammino della vita si offre come un itinerario espositivo che mette al centro la

speranza come esperienza concreta: segni apparenti e nascosti — gesti, tracce, superfici — capaci di

restituire al pubblico un momento di cura e rinascita. L’intento del progetto è quello di invitare gli artisti e

i visitatori della mostra a un ascolto profondo e a una riflessione profonda su noi stessi.

Il titolo ispirato al Giubileo ha un significato profondo. “Segni” richiama sia alla traccia concreta e visiva,

sia il segno simbolico che parla di etica e ci invita alla cura e alla pace. “Speranza” è una scelta che

infonde fiducia e responsabilità verso gli altri e verso il futuro. Nel cammino della vita introduce la

dimensione del pellegrinaggio, lenta e incerta, che costituisce il nucleo tematico dell’Anno Santo e del

messaggio «Pellegrini di Speranza».

Questi tre elementi suggeriscono alcune direttrici operative e poetiche sulle quali hanno lavorato gli artisti

esposti nella mostra di Lissone.

Evento collaterale con Silvano Petrosino

Il percorso espositivo si integra con un momento pubblico di approfondimento di grande qualità:

Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21.00, presso l’Auditorium di Palazzo Terragni si terrà un incontro e

dibattito con il prof. Silvano Petrosino (Università Cattolica del Sacro Cuore — Milano), moderato da Mons. Sergio

Ubbiali. L’appuntamento rappresenta un momento di grande importanza culturale: Petrosino è infatti figura di rilievo nel

panorama filosofico italiano, docente universitario e autore di numerosi saggi che affrontano tematiche morali,

antropologiche e il rapporto tra parola, esperienza e senso.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere

Date e orari

* Inaugurazione: sabato 11 ottobre 2025, ore 16.00 — Palazzo Terragni, Lissone. * Aperture della sala espositiva: 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 ottobre (orari: domenica 10:00–12:00 /

16:00–18:00; venerdì e sabato 15:00–18:00). * Conferenza con Silvano Petrosino: 23 ottobre 2025, ore 21:00 — Auditorium Palazzo Terragni

(modera Mons. Sergio Ubbiali)



Redazione