SERVIZI FUNEBRI. APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI  

Milano, 10 ottobre 2025 – La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini, per il prossimo quinquennio.

Il provvedimento è finalizzato a garantire la continuità di un servizio essenziale per la cittadinanza e a migliorare la qualità gestionale attraverso un nuovo affidamento, in vista della prossima scadenza del contratto attualmente in essere.



Il servizio riguarda gli otto cimiteri presenti sul territorio comunale, che ospitano attualmente circa 990mila defunti, dei quali 53mila inumati nei campi decennali, 850mila tumulati (all’interno dei manufatti cimiteriali quali colombari, cellette e tombe di famiglia) e 87mila collocati negli ossari/cinerari comuni, nei campi indecomposti e dispersi nei siti dedicati, quali Giardino del Ricordo nel cimitero di Lambrate e Boschetto del Ricordo del Maggiore.

Al 31 dicembre 2024 risultavano attive oltre 52mila utenze di illuminazione votiva, con una media annuale di 1.293 nuove attivazioni.



L’affidamento sarà realizzato tramite procedura aperta ad evidenza pubblica e la concessione avrà durata di cinque anni.

L’adozione dello strumento della concessione – in continuità con il modello attuale – è stata individuata come la formula più idonea per assicurare efficienza e sostenibilità economica. L’onere economico sarà interamente a carico del concessionario, senza impatti sul bilancio comunale.

Tra i principali servizi inclusi nella concessione ci sono: la fornitura e distribuzione dell’energia elettrica; la fornitura, l’installazione, manutenzione e sostituzione delle lampade votive; la gestione degli abbonamenti e della relativa fatturazione; l’assistenza alla cittadinanza e la gestione delle segnalazioni.

Infine, si confermano i valori economici attuali – canone abbonamento annuale di 19 euro e contributo di allacciamento di 12,20 euro – che potranno essere migliorati in sede di offerta.



“È importante garantire continuità – afferma l’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani – a un servizio che non ha solo una valenza tecnica, ma anche un significato simbolico e affettivo per le famiglie. Desideriamo rassicurare tutte le cittadine e i cittadini che le tariffe attualmente in vigore per il servizio di illuminazione votiva non subiranno alcun aumento. Continuiamo a lavorare affinché i nostri cimiteri siano luoghi di decoro, rispetto e memoria, dove ognuno possa sentirsi accolto nel ricordo dei propri cari”.

