Vero Volley e BrianzAcque insieme per la settima stagione consecutiva

(mi-lorenteggio.com) MONZA, 10 OTTOBRE 2025 – Vero Volley e BrianzAcque insieme anche per la stagione 2025/2026. Le due realtà rinnovano la propria partnership, basata su valori e obiettivi comuni, e continueranno il loro percorso per la settima stagione consecutiva. La società pubblica – che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza – sarà nuovamente a fianco delle prime squadre di Vero Volley in qualità di Premium Partner. La collaborazione prevede attivazioni tradizionali di grande visibilità, con il logo dell’azienda presieduta da Enrico Boerci che sarà presente sulle maglie gara, sui LED in Arena e sui materiali di comunicazione.

Insieme dal 2018, BrianzAcque e Vero Volley collaborano per promuovere valori di educazione e responsabilità sociale, nello sport enellavita quotidiana. Entrambi sono punti di riferimento locali e nazionali: Vero Volley diffonde la cultura sportiva come strumento di crescita per i giovani, mentre BrianzAcque si dedica alla tutela ambientale e alla valorizzazione della risorsa idrica. A unire queste realtà sono l’innovazione e la ricerca dell’eccellenza, che le hanno rese protagoniste nel panorama nazionale ed internazionale, contribuendo allo sviluppo della Brianza e della Lombardia come motori di crescita economica e sociale.

“Siamo orgogliosi di proseguire nella partnership con Vero Volley, una realtà sportiva che condivide i nostri valori di impegno, lavoro di squadra e sostenibilità. – le parole del Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci – Lo sport è per noi occasione concreta di collaborazione, rafforzare legami con le persone, promuovere il rispetto e stili di vita sani. Insieme a Vero Volley intendiamo condividere percorsi attivi con atleti, tecnici e tifosi per costruire occasioni di dialogo e dare concreta visibilità ai progetti di BrianzAcque: dalla tutela della qualità dell’acqua alla transizione ecologica, dall’innovazione sulle reti idriche alla lotta alle perdite.”

“Territorio, educazione e giovani continuano a rappresentare i valori cardine della collaborazione con BrianzAcque – ha dichiarato Gianpaolo Martire, Sales & Marketing Director di Vero Volley – La principale novità di questa stagione è l’introduzione di tre match sponsor dedicati, pensati per coinvolgere in modo diretto famiglie, media e istituzioni, rafforzando ulteriormente il legame con la comunità. Inoltre, l’estensione dell’accordo testimonia la solidità del rapporto di fiducia costruito negli anni e offre la possibilità di pianificare insieme iniziative a medio termine, capaci di generare un impatto concreto, in particolare sul fronte delle strutture sportive e dei progetti formativi rivolti alle famiglie.”

BRIANZACQUE è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza. Nata nel 2003, ha consolidato negli anni la propria presenza attraverso un percorso di fusioni e acquisizioni, arrivando a figurare tra i principali operatori italiani del settore. Partecipata e controllata da 55 Comuni soci e dalla Provincia MB, si occupa dell’intera filiera dell’H₂O: acquedotto, fognatura e depurazione. Ogni anno, BrianzAcque eroga oltre 75 milioni di metri cubi di acqua a famiglie e imprese, raccoglie i reflui e li restituisce all’ambiente dopo il processo di depurazione. Si prende cura delle reti, degli impianti e delle infrastrutture idriche attraverso manutenzione, ammodernamento e innovazione continua. Gestisce una rete di oltre 110 Case dell’Acqua diffuse nella provincia, offrendo ai cittadini un servizio pratico, ecologico e gratuito per l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità. Con investimenti in costante crescita e l’adozione di tecnologie tra le più avanzate, BrianzAcque è impegnata a promuovere il benessere della comunità e a costruire un futuro responsabile e sostenibile.

VERO VOLLEY è un’eccellenza dello sport internazionale e un progetto di cultura sportiva unico nel suo genere. Il vertice della struttura è rappresentato dalle sue prime squadre, protagoniste nei campionati nazionali di serie A1 femminile e SuperLega maschile, oltre che nelle competizioni internazionali. Partecipa alla CEV Champions League con la formazione femminile, che si è classificata al terzo posto dell’ultimo Mondiale per Club. Vero Volley, ispirato dal claim “Driven by Values”, con i suoi quasi 1400 atleti tesserati, uniti ai circa 1200 bambini coinvolti nei suoi progetti scolastici, crede fermamente nel ruolo educativo dello sport e promuove i suoi valori più autentici. Nel 2024 il Consorzio è stata la prima società sportiva in Italia a ottenere una valutazione ESG Rating.

