Anche quest’anno Ferdy Wild ospiterà i bambini cardiopatici dell’IRCCS Policlinico San Donato per una giornata di spensieratezza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2025 – Per il terzo anno consecutivo, i bimbi del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) hanno potuto trascorrere una giornata serena presso l’agriturismo Ferdy Wild di Lenna (BG), circondati dalla natura. Grazie alla collaborazione tra GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, e AICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Bambini e Adulti), è stato possibile organizzare questa giornata speciale che ha regalato ai piccoli ospiti momenti di gioia e spensieratezza.

Accompagnati dalle proprie famiglie e dal personale di AICCA, 12 bambini affetti da cardiopatie congenite hanno potuto divertirsi godendo dell’aria aperta e degli spazi verdi, vivendo un’esperienza di normalità a contatto con la natura. Tra le attività proposte, i bambini hanno potuto non solo vedere gli animali presenti, ma anche imparare attraverso i laboratori didattici. Questo ha permesso loro di concedersi un momento di svago, lontani dall’ambiente ospedaliero.

Nato nel 2023, il progetto si inserisce tra le attività di umanizzazione delle cure della Fondazione, il cui scopo è migliorare la qualità della vita dei pazienti durante la degenza ospedaliera.

L’iniziativa, oltre che momento di leggerezza per le famiglie, si configura anche come risultato tra scienza biomedica e attenzione alla dimensione umana delle cure e, anno dopo anno, si sta consolidando come un impegno continuativo e duraturo per il futuro.

L’agriturismo Ferdy Wild, realtà con quasi trent’anni di esperienza nel settore delle fattorie didattiche, ha offerto ai ragazzini l’opportunità di scoprire l’intero ciclo del latte, dalla mungitura alla creazione del formaggio. Infatti, grazie all’attività Dal latte al formaggio, ogni bambino, dopo aver visitato la stalla e aver fatto una prova di mungitura, ha potuto creare il proprio stracchino, rendendo questa un’esperienza che li porterà a comprendere il valore del cibo e delle tradizioni locali. Inoltre, i ragazzini hanno avuto l’occasione sia di imparare le tecniche di base per cavalcare sia di visitare il pollaio e raccogliere le uova.

La GSD Foundation ETS ringrazia l’agriturismo Ferdy Wild per il suo importante contributo. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia Berera del K2 Hotel&Restaurant di Foppolo che ha reso possibile la giornata, sponsorizzandola con la consueta generosità.

Redazione