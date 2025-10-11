BASTA DEGRADO, FDI MILANO: PRESIDIO PER LA LEGALITÀ A RUBATTINO

Fratelli d’Italia chiede più sicurezza davanti all’ex Liceo Manzoni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2025 – “Basta degrado, più sicurezza a Rubattino”. È questo il messaggio con cui Fratelli d’Italia Municipio 3 scenderà in piazza lunedì 13 ottobre alle ore 18:30 per un presidio davanti all’ex Liceo Manzoni in via Rubattino 6, simbolo di una situazione di crescente abbandono e insicurezza che i cittadini del quartiere denunciano da tempo.

L’iniziativa è promossa dai consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio 3, Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, per chiedere alle istituzioni un intervento immediato contro il degrado urbano, le occupazioni abusive e la mancanza di controlli che stanno minando la vivibilità della zona.

“Rubattino non può più essere una terra di nessuno. I residenti meritano decoro, sicurezza e rispetto della legalità. L’ex Liceo Manzoni è diventato il simbolo del fallimento dell’amministrazione Sala nel garantire ordine e tutela ai milanesi” – dichiarano Orlandi e Dell’Acqua.

Durante il presidio verranno raccolte segnalazioni dei cittadini e proposte concrete per restituire dignità e sicurezza al quartiere, a partire dalla bonifica dell’area e dal ripristino dei controlli di polizia.

“Fratelli d’Italia è al fianco dei cittadini che ogni giorno vivono il disagio e la paura di camminare nel proprio quartiere. Chiediamo al Comune di intervenire subito: Milano non può più tollerare zone franche e abbandonate al degrado” – concludono i consiglieri del Municipio 3.