CARCERE, MIRABELLI (PD): A SAN VITTORE SITUAZIONE FUORI CONTROLLO E ASSENZA DI DIREZIONE STABILE, INTERROGAZIONE AL MINISTRO NORDIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2025 – “La situazione a San Vittore è drammatica e ormai fuori controllo. Si registrano il doppio dei detenuti rispetto alla capienza, un incendio pochi giorni fa ha interdetto l’utilizzo delle aule per i percorsi formativi e è di ieri la notizia della morte di due reclusi e di altri due ricoverati in ospedale per ragioni da accertare. Di fronte a questa situazione drammatica, ciò che è evidente è l’inerzia colpevole del Governo. Sapere che, in questo quadro, non si è ancora insediata la direttrice nominata mesi fa dal Dap, è un dato incredibile. È evidente che, nella situazione data, l’assenza di una direzione stabile, è incredibile e grave e si aggiunge alla latitanza del Governo. Con un’interrogazione chiederemo al Ministro Nordio cosa intende fare di fronte a questa situazione e le ragioni della perdurante assenza di una direzione stabile, nonostante ci sia già stata la designazione”. Lo annuncia il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

