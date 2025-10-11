Cernobbio. A Rovenna la ventesima edizione di “Castagne, Streghe e… Dintorni”

(mi-lorenteggio.com) Cernobbio, 11 ottobre 2025 – Il borgo di Rovenna torna a vestirsi di magia per accogliere la ventesima edizione di “Castagne, Streghe e… Dintorni”, la manifestazione che unisce divertimento, tradizione e mistero, organizzata dal Comune di Cernobbio e dall’Associazione I Strii de Ruena.

Due giornate ricche di spettacoli, laboratori, musica, mercatini artigianali, punti ristoro e atmosfere uniche:

Sabato 11 ottobre dalle ore 15.00 alle 23.30

Domenica 12 ottobre dalle ore 10.00 alle 17.30

Il percorso si snoderà attraverso le corti e le vie di Rovenna con il caratteristico Mercatino delle Corti, degustazioni di prodotti tipici, caldarroste, vin brulé, castagne con la panna e tante altre specialità. Spettacoli itineranti, attività per bambini, momenti musicali e animazioni faranno vivere a tutti un’esperienza indimenticabile.

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta da Cernobbio a Rovenna:

Sabato 11 ottobre dalle 17.00 alle 23.00

Domenica 12 ottobre dalle 10.00 alle 17.00

Partenza dallo spazio di fronte a Villa Bernasconi (a circa 200 metri dal parcheggio di Villa Erba), con fermata a Piazza S. Stefano – Scuole elementari di Campo Solare.

È prevista un’autovettura per il trasporto di persone con disabilità, recandosi al parcheggio di Villa Bernasconi.

Ingresso a numero chiuso

L’ingresso alla manifestazione sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.