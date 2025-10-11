Cesano Boscone. Il parcheggio de “Il Gigante” si rifà il look

Autorizzati dal Comune i lavori di riqualificazione dell’area di sosta che prenderanno il via lunedì 13 ottobre. L’amministrazione ha chiesto e ottenuto alcune migliorie al progetto: nuove essenze lungo il marciapiede di via Roma che verrà riqualificato e una revisione dell’accessibilità al parco Pertini

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone,11 ottobre 2025 – Inizieranno lunedì 13 ottobre i lavori di riqualificazione dell’area di sosta di via Roma antistante il supermercato “Il Gigante”. Il progetto è stato realizzato dalla proprietà e autorizzato dal Comune, che ha anche chiesto alcune migliorie.

L’intervento, che durerà circa un mese, prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la sistemazione delle aree con autobloccanti. Sono inclusi il rinnovo della segnaletica sia orizzontale sia verticale, e l’individuazione in colore rosso di percorsi ciclopedonali. I lavori, che saranno eseguiti in tre fasi diverse per garantire un numero adeguato di parcheggi a servizio dell’attività commerciale, comprenderanno anche opere di piantumazione delle aree verdi.

Sebbene il progetto sia stato realizzato interamente dalla proprietà, che ha anche deciso la nuova distribuzione degli spazi interni per la sosta delle auto, l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto alcune migliorie. Tra queste, ci sono la realizzazione di nuove aiuole con cespugli lungo via Roma, la sistemazione del marciapiede pubblico antistante il supermercato e il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla via Roma, nel tratto tra via Matteotti e il giardino di Villa Marazzi. «Siamo anche riusciti – spiega l’assessora al commercio, Maria Pulice – a ottenere un miglioramento dell’accessibilità al parco Pertini, entrando dal cancello che si affaccia sul parcheggio. Gli altri interventi consentiranno di dare un po’ di ordine a un’area molto frequentata e quindi più decoro», aspetto al quale l’amministrazione guidata da Marco Pozza tiene molto.



Per consentire l’esecuzione dei lavori salvaguardando la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, è stata emessa una specifica ordinanza. Il provvedimento istituisce il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nell’area di parcheggio, in base all’avanzamento dei lavori. Entrerà in vigore dalle ore 8 di lunedì 13 ottobre 2025 e rimarrà fino al termine dell’intervento. È comunque consentito il transito pedonale in condizioni di sicurezza lungo i marciapiedi perimetrali non interessati dal cantiere.

Le auto potranno sostare solo nelle parti del parcheggio dove, di volta in volta, sarà consentito in base all’andamento dei lavori.