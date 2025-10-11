Due appuntamenti, il 18 e 24 ottobre, ad Abbiategrasso

Di
Redazione
-
0
49

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 11 ottobre 2025 – Segnaliamo i seguenti eventi di cui Anpi Abbiategrasso è tra i promotori:

18 Ottobre – ore 19 c/o Coop Rinascita Via Novara 5 ad Abbiategrasso

Aperitivo per la PACE a sostegno delle spese per ospitare i dirigenti dell’OLP in visita in Italia. Sarà presente Ghassan Sit, rappresentante italiano per la Palestina.
Costo €10: Spritz o analcolico, Insalata di pasta, Bruschette assortite, Babaganoush, Hummus e Falafel.

24 Ottobre – ore 21 c/o Sala consiliare Castello Visconteo ad Abbiategrasso

Incontro su “Mafia una a trina – Abbiategrasso: due anni dopo l’inchiesta Hydra. Con la partecipazione di Mariella Sala (Avvocata), David Gentili (Comitato antimafia del Comune di Milano), Chiara Proietto D’Ambra (Giornalista).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui