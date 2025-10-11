Due appuntamenti, il 18 e 24 ottobre, ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 11 ottobre 2025 – Segnaliamo i seguenti eventi di cui Anpi Abbiategrasso è tra i promotori:
18 Ottobre – ore 19 c/o Coop Rinascita Via Novara 5 ad Abbiategrasso
Aperitivo per la PACE a sostegno delle spese per ospitare i dirigenti dell’OLP in visita in Italia. Sarà presente Ghassan Sit, rappresentante italiano per la Palestina.
Costo €10: Spritz o analcolico, Insalata di pasta, Bruschette assortite, Babaganoush, Hummus e Falafel.
24 Ottobre – ore 21 c/o Sala consiliare Castello Visconteo ad Abbiategrasso
Incontro su “Mafia una a trina – Abbiategrasso: due anni dopo l’inchiesta Hydra. Con la partecipazione di Mariella Sala (Avvocata), David Gentili (Comitato antimafia del Comune di Milano), Chiara Proietto D’Ambra (Giornalista).