Incidente frontale mortale nella notte: deceduta 23enne e quattro feriti

(mi-lorenteggio.com) Bolgare, 11 ottobre 2025 – Questa notte, intorno alle ore 2.25, lungo la SP 91 bis è avvenuto un grave incidente stradale frontale tra due auto, in cui sono rimasti coinvolti 5 giovani. Sul posto sono giunte 4 ambulanze e tre automediche. Una ragazza di 23 anni è deceduta dopo l’arrivo in ospedale a Bergamo, mentre, gli altri feriti sono stati trasportati una in codice rosso a Brescia e gli altri sono stati trasportati in codice verde negli ospedali di Seriate e Brescia.

Redazione