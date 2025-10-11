Mattarella al 35° anniversario della Commissione Venezia

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 11 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Venezia per il 35° anniversario della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio conosciuta come Commissione di Venezia.

Alla cerimonia, che si è svolta a Palazzo Ducale, hanno preso la parola il Segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per i saluti istituzionali.

Sono quindi intervenuti Claire Bazy Malaurie, Presidente della Commissione di Venezia; la Presidente della Repubblica di Moldavia Maia Sandu; la Presidente della Repubblica di Macedonia del Nord Gordana Siljanovska-Davkova; il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e l’ex Presidente della Repubblica di Lettonia ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, Egils Levits.

Istituita nel 1990, la Commissione Venezia “per la democrazia attraverso il diritto” è l’organo consultivo del Consiglio d’Europa in materia di diritto costituzionale, composto da esperti indipendenti. Conta 61 membri, tra cui i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e altri 15 paesi.