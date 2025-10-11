Milano, scippo della collanina in metropolitana: preso un 23enne

I(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2025 – Ieri la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino egiziano di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile della rapina commessa a luglio ai danni di una cittadina italiana di 55 anni.

Il 21 luglio scorso, poco dopo le ore 15.00, la donna è stata seguita da due persone all’interno del sottopasso di piazza Abbiategrasso, ove si trova la fermata metropolitana MM2, e, prima di oltrepassare i tornelli, è stata aggredita da uno dei due che l’ha afferrata violentemente da tergo, spaventandola. La vittima ha opposto resistenza all’aggressione riuscendo a far arretrare momentaneamente l’uomo che, perseguendo imperterrito nel proprio intento, l’ha assalita nuovamente stringendola dalle spalle per poi strapparle dal collo la collanina d’oro che indossava. Subito raggiunto dal complice che era rimasto poco distante, l’aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce.

La donna, scossa, con rossore e lieve escoriazione al collo dovuta allo strappo, ha proseguito il suo tragitto verso casa utilizzando la linea metropolitana fino alla fermata Cadorna, ove ha raggiunto un equipaggio della Polmetro, cui ha raccontato l’accaduto, e che ha subito provveduto a richiedere le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza istallato presso la fermata della metropolitana.