Sabato 18 ottobre l’inaugurazione del gattile di Lecco

Lecco, 11 ottobre 2025 – Sarà inaugurato sabato 18 ottobre, alle ore 10, nel parco di villa Guzzi, in via allo Zucco 6, il nuovo gattile e l'oasi felina di Lecco.

Nell’oasi potranno essere ospitati i gatti provenienti dalle colonie feline, non più in grado di vivere in libertà per motivi di salute o sicurezza, fino a un massimo di 50 esemplari; nel gattile, invece, verranno accolti i gatti abbandonati e adottabili, per una capienza massima di 12 animali.

Nel corso della mattinata saranno consegnate le chiavi della struttura riqualificata a Zampamica Lecco, recentemente individuata come gestore del nuovo servizio del gattile e dell’oasi felina, nonché soggetto incaricato della cura delle colonie feline presenti a Lecco e del supporto all’Ufficio comunale per i diritti degli animali (Uda).

