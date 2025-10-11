Tadej Pogačar vince Il Lombardia 2025

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 ottobre 2025 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 119^ edizione de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, 241 km da Como a Bergamo. Il campione del mondo ha trionfato per la quinta volta consecutiva ne “La Classica delle Foglie Morte”, precedendo Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).

ORDINE D’ARRIVO

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 241km in 5h45’53”, alla media di 41.806km/h

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 1’48”

3 – Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a 3’14”

4 – Quinn Simmons (Lidl-Trek) a 3’39”

5 – Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 4’16”

Il vincitore del 119° Il Lombardia presented by Crédit Agricole, Tadej Pogacar, ha dichiarato subito dopo il traguardo: “Vincere questa corsa cinque volte, ad ogni partecipazione, è qualcosa di incredibile. Grande merito anche ai miei compagni di squadra, a partire da Novak e Sivakov che hanno controllato la corsa e mi hanno protetto sulle prime salite. E’ il settimo anno di fila che a fine stagione dico di aver vissuto la miglior stagione di sempre ed è un concetto che posso ribadire con forza anche oggi”.

