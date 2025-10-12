Milano. Accoltellato nella notte sulla linea 90

Mattia Ferrarese ed Ettore Vairo (Fratelli d’Italia): “Ennesimo episodio di violenza sulla 90. Servono più sicurezza e controlli notturni”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2025 – “Stanotte, intorno alle 4:50, si è verificato un grave episodio di violenza a bordo della linea 90, nei pressi del ponte della Ghisolfa.

Un uomo di origine sudamericana è stato accoltellato al volto da un altro straniero, con un ampio spargimento di sangue che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Ancora una volta, la linea 90 si conferma uno dei luoghi più critici della sicurezza milanese.”

A dichiararlo sono Mattia Ferrarese, consigliere del Municipio 3 e responsabile del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia Milano ed Ettore Vairo, che aggiungono:

“Non è più accettabile che i cittadini e gli operatori ATM siano esposti a simili rischi. Chiediamo all’amministrazione comunale un piano straordinario di sicurezza sulle linee notturne e nei punti più sensibili del trasporto pubblico. Servono più controlli, più presenza delle forze dell’ordine e un serio intervento contro il degrado urbano e sociale che ormai domina queste zone.”

Ferrarese conclude:

“Fratelli d’Italia continuerà a denunciare la mancanza di sicurezza nei trasporti milanesi e a chiedere misure concrete per restituire serenità e decoro alla città.

Milano non può più essere ostaggio della violenza quotidiana.”

Redazione