Corsico. Dopo l’ennesima rissa tra nordafricani nel centro storico, un presidio per chiedere sicurezza – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 ottobre 2025 – Dopo l’ennesimo episodio di violenza nel centro storico, avvenuto ieri sera, intorno alle 22.00, nella piazza della Fontana dell’Incontro, in pieno centro storico, dove è avvenuta una violenta rissa tra extracomunitari, diventata virale sui social, questa sera, nella medesima piazza, si è svolto un presidio (organizzato in poche ore) senza alcuna bandiera politica, per chiedere legalità e sicurezza, al quale erano presenti, molti cittadini e rappresentanti politici del centro destra corsichese e dei comuni vicini di Buccinasco e Cesano Boscone.

Tra i presenti c’erano l’ex sindaco di Corsico Filippo Errante, Fabio Raimondo, Parlamentare di Fratelli d’Italia, Manuel Imberti, coordinatore della Lega Nord del sud-ovest e consigliere a Buccinasco, Giuseppe Infonsini (Lega), Antonio Saccinto (FdI) e Luigi Rapetti, (FdI), consiglieri comunali di Corsico, Simona Sanfelici e Santi Raimondo, consiglieri di Fdi a Cesano Boscone.

Nel corso del presidio, alcuni cittadini hanno raccontato lo stato di insicurezza del centro storico cittadino e dei diversi episodi violenti e disagi dovuti ai maranza corsichesi. L’impegno dei politici di centro destra presenti è stato quello di continuare a chiedere sicurezza e aprire tavoli di confronto per rendere Corsico sicura.

Nel corso del presidio sono stati ringraziati i Carabinieri, per il loro prezioso lavoro, e hanno ringraziato l’Amministrazione comunale per la presenza della Polizia Locale.

“Dopo l’episodio di ieri ci siamo ripresi la piazza e speriamo che continui ad essere vissuta come questa sera e non come ieri sera” l’auspicio finale a conclusione del presidio.

V. A.