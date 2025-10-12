Festival, Los Angeles: tutti i vincitori dell’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 di Gianfranco Terrin

(mi-lorenteggio.com) Los Angeles, 12 ottobre 0225 – Si è conclusa con un grande successo di pubblico l’edizione 2025 dell’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0, diretto dall’attore Gianfranco Terrin e svoltosi dal 6 all’8 ottobre presso il prestigioso Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood.

L’evento, ormai punto di riferimento per il cinema e il teatro comico italiano all’estero, ha celebrato con entusiasmo l’incontro tra cultura, ironia e talento, coinvolgendo artisti italiani e internazionali che hanno saputo portare sul palco e sullo schermo uno spirito autentico, capace di unire oltre ogni confine.

Durante la cerimonia di chiusura sono stati consegnati i riconoscimenti delle varie sezioni del Festival. Il film Una vita da sogno – L’Abbaglio di Alessandra Cardone ha ricevuto il Premio Comedy Beyond Borders Award Feature Film, mentre Max Nardari, con “Amici per caso”, è stato premiato con l’Italians in Comedy Outstanding Director Award.

Dalla Gran Bretagna è arrivato Arthur’s Whisky di Stephen Cookson (che vede una delle ultime apparizioni della grande Diane Keaton), che si è aggiudicato il Comedy Beyond Borders Outstanding Ensemble Cast Award, mentre per la sezione cortometraggi il riconoscimento Comedy Beyond Borders Shorts – Ensemble Cast Award è andato al film americano Make Me Italian di Bryan Mazzarello.

Sempre nell’ambito dei corti, lo spagnolo David Fernández Pastor ha conquistato con Mierda, il Comedy Beyond Borders Award Short Film.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello dedicato ai premi speciali: l’attrice Marina Suma ha ricevuto l’Honorary Award, mentre il direttore della fotografia Massimo Zeri è stato insignito del riconoscimento Filmmaker Beyond Borders – Outstanding Cinematographer Award.

Per la sezione teatrale, Daniele Vagnozzi si è distinto con lo spettacolo Tutti bene ma non benissimo, premiato con il Comedy Beyond Borders – Theatre (Under 35). Il premio Italians in Comedy – Actors in Theatre” è invece andato a Luca Paniconi, mentre Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia hanno ricevuto l’ICF Choice Award 2025, confermando la loro affiatata sintonia artistica.

Questa edizione dell’Italian Comedy Festival ha confermato la vitalità e la forza del racconto italiano nel panorama internazionale, valorizzando con orgoglio una comicità che parla al mondo, ma resta profondamente legata alle sue radici.

Powered by: Italian Comedy Club

Con il Sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles

Partners & Friends:

Upstage Productions, Sparta Productions, CinemaCasting, Teatro Tedér Napoli, Chefbar, Gawards, Refelctme360